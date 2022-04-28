Confidentialité et gouvernance des données

Règle de conservation des données Data for the Seismic Slack app is retained indefinitely unless we are requested to delete it by a customer admin. We will also delete it upon end of a contract.

Règles d’archivage et de suppression des données Data for the Seismic Slack app is never archived. We will remove data if requested by a customer admin

Règle de stockage des données Data is encrypted at rest

Détails sur l’hébergement des données Cloud hosted

Société chargée de l’hébergement des données Azure

L’application/le service a des sous-processeurs no

L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM) yes

Modèle(s) LLM utilisé(s) VectorDB, Embedding models, Microsoft Azure OpenAI GPT (gpt-4o-mini-2024-07-18)

Confirmer les paramètres de conservation des LLM No data is stored in the LLM during or after processing.

Politique de confidentialité des données du LLM Data is processed in a multi-tenant environment. No data is stored by the LLM during or after processing.