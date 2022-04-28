Règle de conservation des données
Data for the Seismic Slack app is retained indefinitely unless we are requested to delete it by a customer admin. We will also delete it upon end of a contract.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data for the Seismic Slack app is never archived. We will remove data if requested by a customer admin
Règle de stockage des données
Data is encrypted at rest
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
VectorDB, Embedding models, Microsoft Azure OpenAI GPT (gpt-4o-mini-2024-07-18)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
No data is stored in the LLM during or after processing.
Politique de confidentialité des données du LLM
Data is processed in a multi-tenant environment. No data is stored by the LLM during or after processing.
Politique de résidence des données des LLM
Data is processed by LLM in their designated regions. No data is stored in the LLM or retained after processing.