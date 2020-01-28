Procédure de demande de suppression de données

You have the right to request that we delete the Personal Data that we have collected from you. To do so, please contact us at support@performyard.com or 888-745-0761. In order to verify your request, we will ask you to provide your name, email address, and certain other pieces of identifying information. Once you have submitted this information and any necessary supporting documentation, we will confirm the information by reviewing it against internal records. Under the CCPA, this right is subject to certain exceptions: for example, we may need to retain your Personal Data to continue to provide you with the Services or complete a transaction or other action you have requested. If your deletion request is subject to one of these exceptions, we may deny your deletion request.