ReferenceEdge

Règle de conservation des données
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data unless explicitly granted for some temporary period of time (using the Salesforce "Grant Access" capability) by an authorized individual at your organization.
Règles d’archivage et de suppression des données
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data.
Règle de stockage des données
All Customer Data is stored in Salesforce. Point of Reference has no access to this data.
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no