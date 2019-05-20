Share your favorite tunes with your colleagues in Slack... but this time, in everyone's choice of music service!SongButler is a nice, helpful Slack bot that knows all about music, especially if it is on Apple Music, Spotify or YouTube.
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