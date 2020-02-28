Règle de conservation des données
Simply put I only collect and store necessary information for conducting my business; the majority of which you voluntarily give me by interacting with the Slack bot. I hold the information securely and will not pass it onto anyone else.
Règles d’archivage et de suppression des données
You have the right to have your information removed from my database at any time.
Règle de stockage des données
Only one user has access and that is Maxime De Greve, the owner of Greenlist App. No personal information will be passed onto 3rd parties.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Royaume-Uni
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
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