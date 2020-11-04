Règle de conservation des données
Video First will retain data for as long as the user has an account. As soon as the account is terminated, all data associated with the user is deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Video First will remove customer data in accordance with GDPR.
Règle de stockage des données
Video First will store all customer data in accordance with GDPR.
Site(s) de centre de données
Irlande
Détails sur l’hébergement des données
All data is stored securely on AWS Cloud Infrastructure.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no