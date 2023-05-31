Règle de conservation des données
ilert stores personal data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). We keep your data for no longer than is necessary for the purposes for which it was processed.
Règles d’archivage et de suppression des données
ilert retains and removes data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). You data is backed up every 24 hours and backups are kept for 30 days. Once you request a deletion of your data, we will delete all your data within 30 days.
Règle de stockage des données
ilert stores data in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). Backups are taken every 24 hours. All data (including backups) is encrypted while in transit and at rest.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no