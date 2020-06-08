Règle de conservation des données
The data is stored in a Google Datastore database. Unused accounts might get deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data will be removed upon email request. Unused accounts might get deleted.
Règle de stockage des données
The data is stored in a Google Datastore database.
Détails sur l’hébergement des données
The data is stored in a Google Datastore database.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs