Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge le langage SAML
no
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@status.io
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
yes
URL du programme de divulgation des vulnérabilités
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Utilise la rotation de jeton
no