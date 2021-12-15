Lookout SSE

Règle de conservation des données
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Règles d’archivage et de suppression des données
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Règle de stockage des données
Lookout CASB (formerly CipherCloud) service app doesn't retain or store any customer data. Data is held temporarily during processing. Audit logs and reports are generated for customer review.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no