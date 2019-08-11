Azure Repos is a set of version control tools that helps you manage your code. With Azure Repos, you can connect to any development environment, review code with pull requests, protect branches with policies, isolate code with forks and do much more. It supports: Git, which is distributed version control, and Team Foundation Version Control (TFVC), which is centralized version control. Collaboration helps to build code better. With Azure Repos app for Slack you can monitor activities in your repositories from your channel. You can create subscriptions to get notified whenever code is pushed or checked in, or when pull requests are created, updated or when a merge is attempted. You can also get previews of pull requests using a URL which will help to keep the conversations around code accurate and contextual.