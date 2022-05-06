Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
SSO is compatible with Scratchpad, because we use the same authentication method as Salesforce.
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@scratchpad.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Le programme de divulgation des vulnérabilités couvre l’application Slack
yes
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Services tiers utilisés par cette application
Salesforce, Google Calendar
Utilise la rotation de jeton
no