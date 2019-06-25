Règle de conservation des données
MASV will retain will retain data for the period necessary to fulfill the purposes outlined in our Privacy Policy, unless a longer retention period is required or permitted by law, or where the Customer Agreement requires or permits specific retention or deletion periods.
Règles d’archivage et de suppression des données
MASV provides all users the ability to delete their data by submitting a request to team@masv.io
Règle de stockage des données
All data is transmitted over HTTPS. Data is encrypted in transit and at rest using 256-bit encryption.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Inde, Royaume-Uni, Japon
Détails sur l’hébergement des données
All data is hosted in the AWS Cloud
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs