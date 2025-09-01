Exterro Slack Integration

Règle de conservation des données
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Règles d’archivage et de suppression des données
Customers create, maintain, and delete individual records based on their policies. We maintain the database, but don’t interact with any records contained therein.
Règle de stockage des données
we store data in a US located Amazon Web Services location, as established in our contract with a customer.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Antigua-et-Barbuda
Société chargée de l’hébergement des données
aws,azure,google cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no