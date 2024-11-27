Règle de conservation des données
The Predictive Index will retain customer data indefinitely by default but this data can be deleted upon request. The Slack Integration does not collect any data about the user's activity on Slack and is only used to deliver notifications about PI Perform (a product of the The Predictive Index) activity to Slack.
Règles d’archivage et de suppression des données
The Predictive Index will remove customer data upon request with 24 hours.
Règle de stockage des données
Customer data is stored by Heroku, a cloud application platform. Data stored on Heroku is backed up to secure, access-controlled, and redundant storage. Heroku’s infrastructure is designed to scale and be fault tolerant by automatically replacing failed instances and reducing the likelihood of needing to restore from backup.
Société chargée de l’hébergement des données
Heroku
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT-3.5-turbo
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
As mentioned above 30 days data retention to identify abuse before purge
Politique de confidentialité des données du LLM
The data we pass to the GPT API is not shared with any other tenant. It is only retained by OpenAI for 30 days to identify abuse and and then permanently deleted. For details refer ‘Api Platform’ section at https://openai.com/enterprise-privacy/
Politique de résidence des données des LLM