Achievers for Slack

Règle de conservation des données
Achievers has policies and procedures for data retention and storage that ensure compliance with regulatory, statutory, contractual or business requirements. We retain data for the life of the contract and up to 120 days thereafter. Backups are retained for 1 year to address regulatory requirements.
Règles d’archivage et de suppression des données
Achievers has policies and procedures for data retention and storage that ensure compliance with regulatory, statutory, contractual or business requirements. We retain data for the life of the contract and up to 120 days thereafter. Backups are retained for 1 year to address regulatory requirements.
Règle de stockage des données
Achievers has policies and procedures for data retention and storage that ensure compliance with regulatory, statutory, contractual or business requirements. We retain data for the life of the contract and up to 120 days thereafter. Backups are retained for 1 year to address regulatory requirements.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Canada, Royaume-Uni
Détails sur l’hébergement des données
Hybrid (on premise and public cloud)
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
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