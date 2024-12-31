Règle de conservation des données
Customer data will be retained strictly in accordance with the terms outlined in individual customer agreements and applicable regulations. We do not store or process any personally identifiable information (PII) or confidential information (CI).
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon termination of service or customer request, we will securely return all customer data to the customer and permanently delete any remaining copies, adhering strictly to our Data Processing Agreement (DPA) and applicable law.
Règle de stockage des données
Customer data is stored securely, strictly in alignment with our DPA. We implement comprehensive measures ensuring that no personally identifiable information (PII) or confidential information (CI) is stored or processed inadvertently.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
All data is anonymized, stripped of any personally identifiable elements, and securely stored using industry-standard encryption (AES-256) at rest and in transit through our trusted cloud providers.
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Primary: GPT-4o Mini (OpenAI) , Backup: Gemini Flash 2.0 (Google)
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
Our LLM models are configured not to retain any customer input data or responses beyond the immediate session necessary for processing. No customer data is stored or logged after response generation, ensuring privacy and compliance.
Politique de confidentialité des données du LLM
Our LLM models operate under a strict multi-tenant architecture, ensuring isolation between customer environments. Each customer's queries are processed independently and securely, preventing data leakage across tenants.
Politique de résidence des données des LLM
All data processed by our LLM models is stored and managed exclusively in the United States, within secure infrastructure hosted by AWS and Google Cloud Platform (GCP).