Lunch Roulette

Règle de conservation des données
The data is stored as long as LunchRoulette is installed on your workspace. Any customer can request the removal of the data by email to support@lunchroulette.co. We always strive to collect and retain the minimum data necessary for the app to function.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, LunchRoulette deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted within 14 days.
Règle de stockage des données
Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster.
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
MongoDB Atlas Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no