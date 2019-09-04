Delega makes delegating and tracking tasks within Slack super easy.- Assign tasks to colleagues - Notifications when tasks are completed, reassigned, or rejected - Tag a channel or multiple channels so tasks are associated with a topic - Track tasks assigned to you - Track tasks you've assigned to others - Never leave Slack!Delega is currently free - no paid account required. Delega does not use or capture your email.
Delega pourra voir :
Delega pourra faire :
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.