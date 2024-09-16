Règle de conservation des données
We will retain User’s Personal Information as long as it is required to be retained for the purpose of provision of the Services. We may also retain and use User’s Personal Information as necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.
Règles d’archivage et de suppression des données
We archive data to ensure historical access. Archived data is stored securely and not actively used. Removal follows our data retention policy.
Règle de stockage des données
Data is stored in secure servers with access controls. Regular backups are done to prevent data loss. We prioritize data security and compliance.
Site(s) de centre de données
Inde, États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no