Règle de conservation des données
DelaySay retains the minimum amount of customer data required to provide the service, in accordance with all applicable laws and regulations.
Règles d’archivage et de suppression des données
DelaySay will remove relevant customer data upon valid and verified request, in a timely manner and in accordance with and as required by all applicable laws and regulations.
Règle de stockage des données
DelaySay stores customer data securely in AWS and encrypts user tokens, in accordance with all applicable laws, regulations, and industry best practices.
Société chargée de l’hébergement des données
Amazon Web Services (AWS)
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs