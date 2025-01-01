Règle de conservation des données
Trakstar Perform retains client data for 30 days after the termination or expiration of a client agreement.
Règles d’archivage et de suppression des données
Trakstar Perform allows its customers to terminate an employee, which archives their data. They can also permanently delete their employee data.
Règle de stockage des données
Trakstar Perform stores their customers' data in AWS Cloud and it is encrypted at rest.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no