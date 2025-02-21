Règle de conservation des données
MeBeBot respects your privacy and security. When a customer is actively using MeBeBot, account data is routinely retained per the term of the subscription services and licensing agreement. Retention is necessary to provide the service, training of the AI, reporting analytics, auditing change within the account, and to improve end-user experience. Upon customer separation, customer data may be purged per the contractual obligations set out in the subscription services and licensing agreements per legal agreements.
Règles d’archivage et de suppression des données
As per MeBeBot's Data Classification Policy, data and systems are classified based on sensitivity and risk to the business. Systems and data are assigned owners who govern access and maintain safeguards designed to keep data confidential.
Each data owner establishes data retention schedules for information assets owned by them. Retention schedules adhere to any compliance, legal, contractual, and business requirements. Any conflicts between these requirements are resolved by legal counsel and business leadership.
MeBeBot maintains a Data Disposal Procedure which outlines the steps taken after a customer's contract or agreement has expired, or after the data's retention period has elapsed. In some situations, depending on the agreed-upon terms, data may be retained by MeBeBot for a period of time.
In all cases, data deletion is performed securely, such that the data cannot be recovered. The specific deletion method may vary based on the storage medium used.
Each data owner ensures that disposal methods adhere to any compliance, legal, contractual, and business requirements.
Règle de stockage des données
We store all data with encryption at rest using 256 bit encryption and use TLS protocol when accessing it. The services providing storage are guarded using RBAC in our backend.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud Hosted, encrypted at rest in Azure.
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
Azure Open AI GPT 4o Mini
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
As per Azure Open AI security and privacy policy, data is not stored nor is used for training or mingled with any other customer data.
Politique de confidentialité des données du LLM
LLM runs on US Azure Regions
Politique de résidence des données des LLM
LLM runs on US Azure Regions