Date du dernier test d'intrusion
2021-07-14
Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
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Prend en charge le langage SAML
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Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
no
Contact pour les questions de sécurité
help@enchant.com
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
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Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
no
Nécessite des autorisations/connexions tierces
no
Services tiers utilisés par cette application
Our subprocessors are: Amazon Web Services (Cloud Infrastructure), Heroku (Cloud Infrastructure) Redis Labs (Cloud Infrastructure), Mailgun (Email Processing), Postmark (Email Processing)
Utilise la rotation de jeton
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