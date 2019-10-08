The app connects you to your favorite restaurant. It provides the information about restaurant like hours of operation, and address. You can also place pickup or delivery order, helping you avoid long line to order food at restaurant and give more time to Chef to prepare your food.
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