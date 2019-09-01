È una semplice App Slack che tramite un comando slash permette agli utenti di postare citazioni o dialoghi random tratti dai film di Aldo, Giovanni e Giacomo.Dentro un canale o una conversazione di Slack basta scrivere /aldogiovannigiacomo random quote o /aldogiovannigiacomo random dialogue. Sono ammesse anche le versioni ridotte dei comandi e cioè /aldogiovannigiacomo quote e /aldogiovannigiacomo dialogue. Se non si digita nulla dopo il comando di base allora verrà postata una citazione random.
Aldo, Giovanni & Giacomo Quotes pourra faire :
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