TreeRing Time Bot

Règle de conservation des données
TreeRing Workforce Solutions will retain customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
Règles d’archivage et de suppression des données
TreeRing Workforce Solutions will remove customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
Règle de stockage des données
TreeRing Workforce Solutions will store customer data in accordance with the user's acceptance about our terms and conditions
L’application/le service a des sous-processeurs
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