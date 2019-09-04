Règle de conservation des données
Customer data is retained indefinitely. After termination of account, customer data may be deleted upon request. Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Règles d’archivage et de suppression des données
Backups are stored for 6 weeks after which they are automatically deleted.
Non-identifying data may be archived indefinitely for business analytics purposes.
Règle de stockage des données
Data is stored encryped.
Minimal identifying data is stored.
Site(s) de centre de données
États-Unis
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no