Règle de conservation des données
Claris Connect does not retain user data in Connection with our Slack offerings. Claris Connect optionally saves flow history for up to thirty days only on opt in.
Règles d’archivage et de suppression des données
Claris Connect removes all data backups, including optional flow history and outside of data required by law to retain for a maximum of 60 days.
Règle de stockage des données
Claris Connect stores data only on internal infrastructure.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Claris Connect data is hosted internally.
Société chargée de l’hébergement des données
Internal Hosting
L’application/le service a des sous-processeurs
no