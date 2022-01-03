Règle de conservation des données
Data Retention:
Status Scheduler for Slack will retain Customer Data in a secure, hosted MongoDB database as long as the customer is an active member.
Règles d’archivage et de suppression des données
Data archival/removal policy:
Customer may be able to remove his entire data by contacting the support email. This will delete the active schedules.
Règle de stockage des données
Data storage policy:
We store just the entered user schedule data.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Azure
Société chargée de l’hébergement des données
MongoDB Atlas
L’application/le service a des sous-processeurs
no
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no