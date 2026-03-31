Règle de conservation des données
Ashby does not retain Slack data apart from user and channel metadata (such as IDAshby retains customer data until it is requested to be deleted, or as directed by our service agreement. Our Data Protection Policy is available to customers on request.
Règles d’archivage et de suppression des données
Ashby does not archive data for historical purposes. Data deleted in Ashby is securely erased according to AWS policies. Data contained in backups is automatically deleted at the end of the backup retention period. Our Data Deletion Policy is available to customers on request.
Règle de stockage des données
Ashby stores customer data in the United States on hardened infrastructure managed by AWS. All data is encrypted at rest and in transit using at minimum 256-bit encryption. Our Encryption & Key Management Policy is available to customers on request.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
yes
Modèle(s) LLM utilisé(s)
GPT-5.4
Confirmer les paramètres de conservation des LLM
We have ZDR enabled on our OpenAI account, so OpenAI does not retain data from our LLM calls.
Politique de confidentialité des données du LLM
We use OpenAI's standard multi-tenant API with Zero Data Retention (ZDR) enabled on our account.
Politique de résidence des données des LLM
We have not configured OpenAI's regional data residency controls on our account. OpenAI does not publicly commit to a specific processing region for standard API usage, so customer content may be processed in any of OpenAI's operational regions.