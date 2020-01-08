Règle de conservation des données
Feature Watch will retain all user/company data for no more than 1 year after termination of agreement / subscription or when a user requests permanent deletion, whichever comes first.
Règles d’archivage et de suppression des données
Feature Watch will remove data upon request by any verified user or company. Data will be archived for no more than one year for any PII
Règle de stockage des données
Feature Watch data will be stored according to all applicable laws governing the locations in which data centers are located
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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