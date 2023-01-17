Règle de conservation des données
SalesScreen will retain Customer Data in accordance with our DPA, which states that data is retained for as long as the customer has an active account.
Règles d’archivage et de suppression des données
SalesScreen will remove Customer Data in accordance with our DPA, which states that all data is removed within 30 days of the customer opting to discontinue its use of the service.
Règle de stockage des données
SalesScreen will store Customer Data in accordance with our DPA.
Site(s) de centre de données
Irlande, Pays-Bas
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted
Société chargée de l’hébergement des données
Azure
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no