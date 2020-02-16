/send_win @who for what anywhere on Slack: in a direct message, in a private or public channel. Single win may contain several recipients, for example
/send_win to @alice @bob for a perfect project delivery. You can use any language for sending a win.Most common reasons for sending wins are:
Prenez connaissance des informations sur les pratiques de sécurité de cette application. Si vous voulez en savoir plus sur l’évaluation des applications pour votre espace de travail, consultez notre centre d’assistance.