Showcase positive values in your workplace to foster cooperation. Kick off a team-wide weekly meeting sharing THREE things they’re thankful for in FIVE words. Example: New Things, Family, Fish Tacos.
3in5 - Cultivate Gratitude pourra voir :
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