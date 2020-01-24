Zoom for Government

Les clients potentiels peuvent obtenir un résumé sur demande
no
Prend en charge l’authentification unique avec les fournisseurs suivants
Okta, Centrify, Microsoft Active Directory, Gluu, OneLogin, PingOne, Shibboleth
Prend en charge le langage SAML
yes
Dispose d’une équipe dédiée à la sécurité
yes
Contact pour les questions de sécurité
security@zoom.us
Dispose d’un programme de divulgation des vulnérabilités
no
Dispose d’un programme « Bug Bounty » (chasse aux bogues et aux failles de sécurité)
yes
URL du programme « Bug Bounty »
Nécessite des autorisations/connexions tierces
yes
Utilise la rotation de jeton
no