Règle de conservation des données
We retain a customer's data for as long as they have an account with us. If/when a customer closes their account, we retain their data for 6 months before removal unless we receive explicit customer instructions.
Job candidates own and control all of their data, including their PII. We retain this data on behalf of the job candidate unless we receive a take-down request.
Règles d’archivage et de suppression des données
We retain a customer's data for as long as they have an account with us. If/when a customer closes their account, we retain their data for 6 months before removal unless we receive explicit customer instructions.
Job candidates own and control all of their data, including their PII. We retain this data on behalf of the job candidate unless we receive a take-down request.
Règle de stockage des données
All Crosschq data is stored at AWS. We encrypt all data at rest. We backup our production databases every 24 hours. Backup data is fully encrypted and is stored at a separate AWS facility.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
We use AWS to host all our services.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no