Règle de conservation des données
Fairwinds Insights stores information generated by your Kubernetes cluster. It also stores data like the channel IDs users have selected for Slack messages. It does not store any other Slack-related data, such as message contents. Data is retained indefinitely unless deletion is requested by a user.
Règles d’archivage et de suppression des données
Contact insights@fairwinds.com if you would like to have your data deleted.
Règle de stockage des données
Fairwinds Insights only stores customer data until deletion is requested.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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