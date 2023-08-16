Konnect Insights

Règle de conservation des données
Data is retained till the time your contract is active with yes. Once contract is over, the data is deleted after 30 days.
Règles d’archivage et de suppression des données
In accordance with applicable data protection law, you have a right to have information we hold about you deleted, blocked or removed. Please feel free to contact us through dpo@konnectinsights.com.
Règle de stockage des données
All institutional data will be stored, backed-up, archived and disposed of in a manner consistent with its sensitivity, requirements and best practices.
L’application/le service a des sous-processeurs
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L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
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