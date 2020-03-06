Règle de conservation des données
Mooncamp will retrain customer data in accordance with the GDPR.
Règles d’archivage et de suppression des données
Mooncamp will remove customer data in accordance with the GDPR.
Règle de stockage des données
Mooncamp will store customer data in accordance with the GDPR.
Site(s) de centre de données
Allemagne
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted, on Google Cloud Frankfurt.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud
L’application/le service a des sous-processeurs
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