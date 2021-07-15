Règle de conservation des données
Haystack retains data in accordance with client contract and GDPR compliance requirements
Règles d’archivage et de suppression des données
Client data is removed when the client organization contract is expired, individual data removal requests are handled via customer support channels based on the terms listed in the contact.
Règle de stockage des données
Haystack stores data in accordance with client contract and GDPR compliance requirements
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Haystack uses GCP hosted Google Cloud Sql as the relational database hosting provider. It is fully managed and security-enhanced by Google. Haystack uses it to store client information including employees, teams, posts, events and other data inputted by the customers.
Société chargée de l’hébergement des données
Google Cloud Platform
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs