Veritas Alta™ SaaS Protection Connector for Slack

Don’t depend on native data recovery features as your main method of file restoration. Get backup that scales and delivers with Veritas Alta™ SaaS Protection. Discover how this highly-secure, segregated solution protects against malware and the accidental — or malicious — deletion of your organization‘s data. Veritas Alta SaaS Protection benefits for Slack:

• Seamless integration with Slack to collect and restore data

• Capture private and public channels, direct messages, multi-party DMs, files, snippets, and posts

• Options for advanced search, eDiscovery, creating cases, and applying legal hold

• Restore private and public messages and shared files back to Slack or export externally

• Define a global backup policy for Slack workspaces or set policies per workspace Veritas Alta SaaS Protection is a Backup-as-a-Service (BaaS) platform that helps large organizations protect their data, simplify their IT infrastructure and achieve compliance by uniquely converging data protection, data governance and cloud storage through a simple and reliable service. It provides granular data management and control, enterprise-grade security, high performance, and scalability while leveraging the power of Microsoft Azure.