Centro: Salesforce<>Slack

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:mechanical_arm: Automate anything in Slack. Create and manage Channels using Salesforce Flow and Slack Workflow Builder.

:memo: Create Salesforce Forms in Slack, leveraging a shared Salesforce connection. Let anyone in Slack Connect log a Case, for example.

:grimacing: Replace Chatter with Slack, embedded in any Salesforce record. A mini-Slack client inside of Salesforce!

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