Xactly Incent provides sales reps visibility into their variable compensation as well as streamlines administration of sales compensation. The Xactly Incent Slack App provides reps a quick view of their compensation right at their fingertips in Slack, as well as provides easy access to compensation inquiry submission to their sales managers.
Xactly Incent pourra voir :
Xactly Incent pourra faire :
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