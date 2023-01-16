Règle de conservation des données
We retain customer data as long as their account exists.
Règles d’archivage et de suppression des données
Upon customer deletion, NachoNacho deletes customer data from our production environments within 24 hours, and backups are deleted within 14 days.
Règle de stockage des données
User data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. User data and our source code are automatically backed up nightly.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted.
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
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