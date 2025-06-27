Anonymous Bot

Règle de conservation des données
This app will not retain any user's personal information. The app only store auth tokens necessary to communicate back to Slack.
Règles d’archivage et de suppression des données
User's can't request data archival or removal because we have none. The only data the Bot has (API tokens) are secrets between Slack and the Bot. These tokens should be considered "necessary" and can't be deleted, even upon user's request.
Règle de stockage des données
No user's data collected. Tokens are stored in a database, following security standards.
L’application/le service a des sous-processeurs
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L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
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