Règle de conservation des données
Chronus securely collects and stores data about users of customers on behalf of customers, and for the sole purpose of facilitating the services available on Chronus Mentoring Platform.
Customer is the sole owner of this data and the data is retained as long as the customer has a valid Chronus Mentor Services Agreement or to comply with legal obligations, resolve disputes, or enforce agreements.
Règles d’archivage et de suppression des données
Archived data is kept on hand for up to 90 days.
Règle de stockage des données
Customer data is processed by Chronus hosted in Amazon Web Services (AWS). All critical information of Chronus have a backup. Such backups include hourly, daily and incremental backups. Backups are also replicated across different geographical regions. They are encrypted using AES 256 encryption. Data backups are transferred via 2048-bit SSL encrypted communication securely. Only authorised personnel have access to the backups.
Site(s) de centre de données
États-Unis, Allemagne, Irlande, Australie
Détails sur l’hébergement des données
Cloud hosted - Chronus hosted in Amazon Web Services (AWS)
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs
L’application/le service utilise de grands modèles de langage (LLM)
no