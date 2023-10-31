Règle de conservation des données
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Règles d’archivage et de suppression des données
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Règle de stockage des données
We don't store user data, they are stored locally in the user machine. We store basic user information on our servers. (no slack information)
Site(s) de centre de données
Belgique
Détails sur l’hébergement des données
We host them in GCP
Société chargée de l’hébergement des données
GCP
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs