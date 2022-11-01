Règle de conservation des données
We store data until the bot is deleted. Once the bot is deleted from the Slack team, we remove all their related data.
Règles d’archivage et de suppression des données
We store data until the bot is deleted. Once the bot is deleted from the Slack team, we remove all their related data.
Règle de stockage des données
We store only the necessary data required for the bot to work in our databases. This includes cache'ing some Slack responses.
Site(s) de centre de données
États-Unis
Société chargée de l’hébergement des données
AWS
L’application/le service a des sous-processeurs
yes
Directives relatives aux sous-processeurs