Criteri di conservazione dei dati
Customer content is deleted 30 days following termination of a subscription.
Criteri di archiviazione ed eliminazione dei dati
Data is not archived by Decision Tracker unless expressly requested by the customer. Rolling backups are kept for 90 days by the cloud service provider. Data is removed from Decision Tracker's systems, including all content, content metadata, access tokens, usernames, and personally identifiable information when the subscription terminates or after requested by the customer.
Criteri di archiviazione dei dati
Decision Tracker uses industry standard technical and organisational measures to secure information it stores. The exact data stored is outlined in the privacy policy: https://decisiontrackerbot.com/privacy
Azienda incaricata dell’hosting dei dati
Cloudflare
L’app/servizio si avvale di sub-incaricati
no
L’app/il servizio utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM)
no